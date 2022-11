Relatório conclui que há “riscos muito elevados” na segurança do SIRESP

Um relatório da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna conclui que o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), utilizado na comunicação das forças de segurança e serviços de informação, possui "riscos muito elevados" de segurança, avança nesta sexta-feira o Público.

O jornal teve acesso ao documento, que se mantinha confidencial até aqui, e que admite que algumas das falhas possam "colocar em risco a segurança de bens e de pessoas". O relatório foi elaborado no âmbito de um grupo de trabalho destinado a avaliar o modelo de gestão e requisitos tecnológicos do sistema após 15 anos de contrato com fornecedores privados.

Leia Também PJ faz buscas relacionadas com contratos do SIRESP

Entre as falhas do sistema, aquela considerada mais grave diz respeito à falta de segregação da informação de acordo com as necessidades operacionais. Está em causa a concentração numa única página web de diversos dados críticos do sistema, escreve o jornal.

Leia Também Admitidas 13 candidaturas ao concurso público internacional do SIRESP

Descreve o Público que os técnicos de comunicação (maioritariamente da Altice, que assegura a operação do sistema) com acesso à gestão dos grupos de conversação poderiam adicionar terminais e ouvir as conversações sem que tal fosse notado.

Outra falha diz respeito à ausência de controlo prévio por parte do Estado no processo de contratação de recursos humanos de entidades privadas parceiras, quando, ao contrário, os acessos por forças de segurança exigiam credenciação.

O documento refere também que sistema permitia a entidades externas à secretaria-geral do MAI terem meios para verificar, em tempo real, onde estão os terminais do sistema e para onde se deslocam, e deteta ainda falhas no acesso a base de dados com o histórico de utilização do sistema. Por fim, também não há controlo do Estado no acesso aos centros de dados onde estão localizados os dados do SIRESP.

Ao Público, a SIRESP S.A. aponta algumas imprecisões ao relatório e indica que "foram desenvolvidas medidas destinadas a reforçar a segurança da rede SIRESP". Mas haverá fragilidades por resolver, com a entidade a indicar que no concurso público internacional para adquirir serviços para operar e manter o SIRESP, a decorrer desde Junho passado, "estão em curso ou previstas várias medidas para reforço da segurança, capacidade, cobertura e futura alteração de tecnologia da rede".