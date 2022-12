Cellnex já assinou contrato para gestão da rede SIRESP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Cellnex já assinou o contrato com o SIRESP para prestação de serviços de manutenção das infraestruturas básicas de suporte do Sistema Integrado de Redes de Emergência e de Segurança de Portugal. "O contrato terá uma duração de cinco anos, num montante que poderá ascender a 5,7 milhões de euros", detalha a espanhola Cellnex, numa nota enviada às redações.O contrato foi assinado na passada quinta-feira, 22 de dezembro.



"A adjudicação deste lote reflete a estratégia da empresa em consolidar a sua presença como um dos principais operadores de infraestruturas de telecomunicações no mercado nacional. Com esta adjudicação, a Cellnex alarga o seu portefólio de atividades de suporte a infraestruturas críticas de suporte aos serviços de comunicações de emergência do Estado", refere a empresa, que em Portugal é liderada por Nuno Carvalhosa.





rede exclusiva do Estado para as comunicações de emergência

adjudicação dos últimos lotes para fornecimento de serviços à rede de emergência SIRESP foi anunciada pelano passado dia 6 de dezembro, tendo o lote 4 do concurso público internacional, que diz respeito aos serviços de manutenção das infraestruturas básicas de suporte do SIRESP, sido adjudicado à OMTEL, que desde 2020 é detida pela Cellnex.



"A atribuição deste lote à Cellnex é um desenvolvimento importante na expansão da Cellnex em Portugal, precisamente numa área de prestação de serviços crítica para o país e que aumenta ainda mais o sentido de responsabilidade, exigência e profissionalismo com que gerimos aa nossas infraestruturas", afirma Nuno Carvalhosa, administrador-delegado da Cellnex Portugal, na referida nota. O responsável salienta ainda que o país "continua a afirmar-se como um mercado estratégico no desenvolvimento do grupo".