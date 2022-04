Renda do edifício da Caixa custa um milhão por mês

O edifício da Caixa Geral de Depósitos (CGD), para onde o Governo pretende mudar os ministérios, tem uma renda de um milhão de euros por mês. O montante é avançado pelo semanário Expresso, que acrescenta que ainda terão de ser feitas obras para adaptar os espaços da Caixa às funções dos diversos ministérios.

O Governo vai mudar-se em peso para o edifício da Caixa: de acordo com a nota onde foi divulgada a estrutura orgânica do novo Governo, no final de março, os ministérios ligados à gestão direta do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) serão os primeiros a transitar para o edifício. E, de acordo com o Governo, a mudança deverá acontecer ainda este ano.

O gabinete de Ma­riana Vieira da Silva estará na linha da frente das mudanças, assim como os Ministérios das Infraestruturas e Habitação, Economia e Mar, Ambiente e Ação Climática e Coesão Territorial.

O edifício da CGD começou a ser construído nos anos 80, para abarcar os serviços centrais do banco público, até então dispersos por 26 imóveis em Lisboa. A mudança aconteceu em abril de 1993, primeiro com os serviços centrais, sendo que só em março de 1994 é que a administração transitou para este edifício. Este espaço tem 15 pisos - seis subterrâneos e nove acima do solo.