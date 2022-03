Presidência, Economia, Infraestruturas, Ambiente e Coesão vão para a sede da CGD

São pelo menos cinco os ministérios do novo Governo que numa primeira fase, até ao final de 2022, deverão ser transferidos para o edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos (CGD), noticiou este sábado o jornal Público, que adianta tratarem-se dos gabinetes dos ministros e secretários de Estado dos ministérios da Presidência, das Infraestruturas e da Habitação, da Economia e do Mar, do Ambiente e Ação Climática, e da Coesão Territorial.

Segundo o jornal, também o Ministério da Agricultura e da Alimentação irá transitar para as instalações do banco público, mas essa passagem não deverá acontecer já em 2022.





Na quarta-feira o comunicado do gabinete do primeiro-ministro que anunciava a nova orgânica do novo Executivo referia que "os ministérios com responsabilidade direta na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) serão os primeiros a concentrar-se (até ao final de 2022) na atual sede da Caixa Geral de Depósitos – sob coordenação da Presidência do Conselho de Ministros".