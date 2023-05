Renova lança gama direcionada para cuidados com animais

Leia Também Renova muda o rolo exportador para “limpar” asiáticos e a internet

A Renova lançou-se numa nova categoria de produtos, com uma gama de rolo multiusos destinada aos cuidados para animais a estrear em Portugal e em Espanha antes da expansão a outros mercados onde a marca está presente.Em comunicado, enviado esta terça-feira às redações, a fabricante ribatejana de papel higiénico explica que a linha "Renova Pet Care" arranca com "um rolo de papel de longa duração, com três folhas, que permite até 300 utilizações, garantindo extra absorção e ultra resistência", "clinicamente testado sob controlo dermatológico, sem perfumes, corantes e alergénios"."A gama 'Pet Care', "indicada para diferentes utilizações, dentro e fora de casa, seja para eliminar a sujidade provocada pelos animais, fazer a higienização das patas, a manutenção da caixa de areia, casota ou gaiolas, a secagem do pelo e, também, para multi-superfícies", assinala "a presença da marca numa nova categoria e resulta da constante aposta no desenvolvimento de novas soluções", realça a Renova que vende para cerca de 70 países nos cinco continentes."O bem-estar animal é, cada vez mais, uma preocupação para muitos cidadãos, onde se incluem os cuidados de higiene de modo a garantir um ambiente adequado, seguro e confortável. É um território novo para a marca Renova e onde queremos evoluir de modo a criar soluções para cuidar dos animais de estimação e, consequentemente, melhorar o quotidiano dos seus tutores ajudando na prevenção de doenças, alergias e na redução de odores através da comercialização de produtos especialmente criados para este público-alvo", diz o diretor de marketing da Renova, Luís Saramago, citado na mesma nota.