Repsol vai investir 657 milhões em Sines

A espanhola Repsol vai anunciar esta quinta-feira um investimento de 657 milhões de euros na ampliação do seu complexo industrial de Sines, sabe o Negócios.Este montante vai ser aplicado na construção de duas novas unidades industriais, as quais irão produzir materiais poliméricos de alto valor acrescentado para fornecer as indústrias automóvel, alimentar e farmacêutica, os quais serão 100% reciclá...