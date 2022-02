Reservas de gás na Alemanha caem para nível "preocupante"

As reservas de gás na Alemanha baixaram recentemente para um nível "preocupante", num contexto de tensão com a Rússia, indicou esta quarta-feira uma porta-voz do Ministério da Economia e do Clima."Estamos a seguir a situação dos níveis de armazenamento e é certamente preocupante", declarou a porta-voz numa conferência de imprensa, assinalando que as reservas desceram para 35-36%, quando havia 40% há pouco tempo e 82% em 2020, no mesmo período.A questão de saber se as reservas de gás são suficientes para passar o inverno na Alemanha tem estado em destaque na imprensa há várias semanas, à medida que endurece o braço de ferro sobre a Ucrânia, envolvendo a Rússia, a Europa e os Estados Unidos.Mais de 55% das importações alemãs são oriundas da Rússia, um número que aumentou 15 pontos desde 2012, com o presidente russo, Vladimir Putin, a usar o fornecimento à Europa como instrumento de pressão.Até agora, o Governo liderado pelo chanceler Olaf Scholz sempre tinha dito que "o abastecimento estava assegurado" na Alemanha e que não havia o risco de escassez.Mas, segundo um relatório do Ministério da Economia e do Clima, uma reserva de 40% permite apenas enfrentar sete dias de temperaturas polares."Se o conflito na Ucrânia se agravar e a Rússia cessar efetivamente o fornecimento à Alemanha, estaríamos confrontados com uma crise do gás. Em consequência, os preços continuariam a aumentar, com mais custos para os consumidores e para toda a economia", advertiu o instituto económico DIW numa nota de finais de janeiro.