Costa reúne-se com Draghi, Sánchez e Mitsotakis para abordar "questões energéticas"

O primeiro-ministro António Costa vai reunir-se com os homólogos espanhol, italiano e grego esta sexta-feira em Roma, antes da cimeira dos líderes da União Europeia, informou esta terça-feira, em comunicado o executivo de Mario Draghi.

Contactada pela agência Reuters, uma fonte do Executivo grego desvendou que os líderes de Governo vão discutir "questões energéticas".

António Costa vai reunir-se pessoalmente com com o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi e o homólogo espanhol Pedro Sánchez, enquanto o grego Kyriakos Mitsotakis vai participar no encontro à distância, através de videoconferência, já que testou positivo à covid-19.

A cimeira de líderes vai realizar-se em Bruxelas nos próximos dias 24 e 25 de março. Na semana passada, durante uma reunião de dois dias em Versalhes, França, os 27 Estados membros da UE discutiram formas de reduzir a sua exposição económica a Moscovo e de reduzir as importações de energia da Rússia até 2027.

Depois do encontro, os líderes europeus asseguraram estar prontos para impor sanções económicas mais severas à Rússia e para apoiar financeiramente a Ucrânia, apontado para a próxima cimeira uma discussão mais profunda sobre estes assuntos.