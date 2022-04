Reservas no TheFork mais de 60% acima dos níveis pré-pandemia

As reservas de restaurantes feitas através da plataforma TheFork cresceram 62% no primeiro trimestre do ano face ao período homólogo de 2019. Para a Páscoa, as marcações já superam em 87% as do período pré-pandemia.

