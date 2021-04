Restaurantes podem funcionar até às 22h30 já este fim de semana. Comércio abre até às 19h

O plano de desconfinamento vai ser antecipado para o fim de semana. O Governo decidiu, no Conselho de Ministros desta quinta-feira, que as medidas da quarta e última fase de reabertura da economia entrarão em vigor no próximo sábado, dia 1 de maio.





Assim, este fim de semana os restaurantes, cafés, pastelarias e similares poderão funcionar até às 22h30, horário que devem continuar a praticar durante a semana, anunciou o primeiro-ministro, António Costa. Até agora, os restaurantes estavam limitados a funcionar até às 13h aos fins de semana e feriados.





Nesta fase, os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar com a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas por mesa nas esplanadas.



O comércio também poderá esticar os horários de funcionamento já este fim de semana, até às 19h. A medida inclui comércio de rua e centros comerciais, que até ao momento estavam obrigados a encerrar às 13h aos fins de semana. Durante a semana, as lojas devem encerrar às 21h.





Podem regressar já no dia 1 de maio também os grandes eventos exteriores e os eventos interiores com diminuição da lotação. Os espetáculos poderão estender-se até às 22h30 também aos fins de semana.



Os casamentos e batizados poderão realizar-se com 50% de lotação.



Os ginásios já poderão funcionar com aulas de grupo, "observando as regras de segurança e higiene".

Estas regras irão vigorar em 270 dos 278 concelhos do território nacional. Odemira, Aljezur, Resende, Carregal do Sal, Portimão, Paredes, Miranda do Douro e Valongo não passam à próxima fase. A avaliação dos concelhos de risco passará a ser semanal.