Supermercados vão poder vender bebidas alcoólicas até às 21h

O Governo alargou o horário durante ao qual é permitida aos supermercados a venda de bebidas alcoólicas. A partir deste sábado, 1 de maio, passará a ser permitida a venda de álcool até às 21h. Desde junho do ano passado que os supermercados estavam proibidos de vender bebidas depois das 20h."Tendo-se prolongado o funcionamento dos estabelecimentos comerciais de natureza alimentar até às 21h, eles poderão vender bebidas alcoólicas até às 21h", anunciou o primeiro-ministro, António Costa, após o Conselho de Ministros desta quinta-feira, que decidiu as medidas da quarta etapa do desconfinamento.

Ainda assim, "continuará a vigorar a mesma restrição sobre o consumo de bebidas alcoólicas na via pública", avisou Costa. Também nos nos restaurantes e similares continua a ser proibido "haver serviço de bebidas alcoólicas fora das refeições de forma a não transformar esses estabelecimentos em bares".





Questionado sobre um possível horizonte temporal para a reabertura de bares e discotecas, o primeiro-ministro remeteu decisões para mais tarde. "Vamos ver o que os especialistas nos propõem para quando tivermos obtido a imunidade vacinal para a população acima dos 60 anos, ou se será em momento posterior que serão consideradas essas atividades", ressalvou.