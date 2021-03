Restaurantes reabrem a 19 de abril com quatro pessoas por mesa

Leia Também Níveis de risco passam a ter em conta o R(t) e casos por 100 mil habitantes

Os restaurantes, cafés e pastelarias poderão reabrir a partir do próximo dia 19 de abril, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa. Nesta data, a restauração poderá servir até quatro pessoas por mesa, ou seis pessoas em esplanadas, até às 22h ou 13h aos fim de semana e feriados.Antes desta data, a 5 de abril, poderão reabrir apenas as esplanadas, também com grupos de quatro pessoas, segundo o plano de desconfinamento decidido pelo Governo.A outra data decisiva para o setor da restauração será o dia 3 de maio. Será neste dia que restaurantes, cafés e pastelarias poderão funcionar sem limite de horário, com seis pessoas por mesa ou 10 em esplanadas.