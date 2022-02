Rui Miguel Nabeiro é candidato à presidência Câmara de Comércio e Indústria

Leia Também Rui Miguel Nabeiro assume presidência executiva do grupo Nabeiro

O presidente executivo do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro, é candidato à liderança da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP). A informação foi confirmada ao Negócios por fonte da candidatura.As eleições terão lugar no final de março e não há, até ao momento, outra candidatura conhecida.A presidência da CCIP é ocupada por Bruno Bobone desde 2005, mas o responsável, que é presidente do grupo Pinto Basto, já avançou que não irá concorrer a um novo mandato. A direção da CCIP conta ainda com Paulo Portas e José Miguel Júdice como vice-presidentes.A CCIP é uma associação empresarial privada, criada em 1834, que promove o desenvolvimento e a internacionalização das empresas associadas.Rui Miguel Nabeiro, neto do fundador do grupo Nabeiro - Delta Cafés, é presidente executivo da empresa desde setembro do ano passado.