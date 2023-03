Rui Miguel Nabeiro eleito presidente do International Coffee Partners

Leia Também Delta quer reforçar presença em Espanha. Aposta na venda de cápsulas

O CEO do grupo Nabeiro-Delta Cafés, Rui Miguel Nabeiro (na foto), foi eleito presidente da International Coffee Partners (ICP), uma associação sem fins lucrativos formada por empresas familiares europeias de café.O anúncio foi feito, esta quarta-feira, no Delta The Coffee House Experience, em Lisboa, com as honras da abertura a pertencerem ao dono da casa. "É um momento de muita felicidade e de muita responsabilidade", afirmou o fundador da torrefatora de café portuguesa que está hoje na terceira geração. "Vocês são realmente atores e responsáveis por aquilo que é pensar no futuro. É realmente extraordinário porque todos pensávamos que a vida era nossa, mas é de toda a gente", afirmou Rui Nabeiro."Vamos agarrar [esta oportunidade] com carinho, neste caso, o meu neto", realçou.Fundada em 2001, a ICP junta a Franck (Croácia), a Paulig (Finlândia), a Joh. Johannson (Noruega), a Löfbergs (Suécia), a Lavazza (Itália), a Neumann Kaffee Gruppe e a Tchibo (ambas da Alemanha) e a Delta Cafés, que se juntou em 2018.A ICP tem como objetivo "contribuir com 'know-how' para estabelecer um setor sustentável em países estratégicos através da implementação de projetos de melhores práticas em comunidades de pequenos produtores de café".Segundo a organização, desde 2001, a ICP já atingiu mais de 100.000 famílias de pequenos produtores em 13 países, como Uganda, Honduras, Brasil ou Indonésia, com um investimento superior a 19,7 milhões de euros.Rui Miguel Nabeiro sucede a Kathrine Löfberg, cujo mandato se prolongou por sete anos devido à pandemia. "Estou muito contente por entregar o testemunho. Espero grandes resultados nos anos que se seguem", realçou a dirigente da Löfberg, empresa sueca que vai na quarta geração.A chegada à presidência do empresário português acontece cinco anos depois de a Delta Cafés ter entrado na família ICP. "Estive cinco anos a aprender o que significa a ICP e aceitei a responsabilidade em nome da Delta. É obviamente uma honra e um privilégio trabalhar convosco", disse Rui Miguel Nabeiro, apontando que o que irá fazer é "o 'follow-up' de um trabalho excelente"."É um prazer fazer parte deste grupo fantástico de empresas que querem mudar o mundo do café", realçou."Claro que somos concorrentes, mas antes do nosso negócio existir há todo um mundo onde podemos fazer a diferença. O que queremos é liderar projetos de sustentabilidade, é o que significa pertencer a um grupo pré-competitivo", vincou, dando conta que o foco, no mandato que agora inicia, estará na juventude.