A Farfetch e a Bosch entraram este ano no top 3 de empresas mais atrativas para trabalhar, com uma subida de 8 e 15 lugares, com a Delta a consolidar o primeiro lugar.Entre os setores preferidos, em primeiro lugar está a saúde, seguida das tecnologias de informação, líder no ano passado, com o setor automóvel a fechar o pódio. Quanto ao trabalho remoto, voltou a diminuir este ano, depois do abrandamento das medidas do governo contra a Covid-19, situando-se agora nos 38%.Estes são resultados que constam do Randstad Employer Brand Research 2022, que destaca ainda um aumento de 4% no número de trabalhadores portugueses que mudaram de empregador no último semestre de 2021.Também na área da empregabilidade verifica-se uma tendência crescente, já que 1 em cada 5 portugueses pretende mudar de emprego este ano, uma subida de 6% face ao mesmo período do ano passado.Já na escolha de empresa para trabalhar, o salário e benefícios permanecem o principal critério, lado a lado com a concliliação da vida pessoal e profissional e o ambiente de trabalho.O estudo do Randstad Employer Brand Research visa analisar a perceção da população em relação aos empregadores de vários países. Em Portugal, o inquérito foi realizado online em janeiro de 2022, a 4.997 indivíduos (profissionais ativos, desempregados e estudantes), com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos. A maioria dos participantes é residente em Lisboa (38%), seguindo-se a região Norte (34%) e o Centro (18%) do país.1. Delta Cafés2. Farfetch3. Bosch4. Nestle

5. Hovione

6. Siemens

7. Banco de Portugal

8. RTP - Rádio e Televisão de Portugal

9. The Navigator Company

10. Volkswagen Group Services

11. OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal

12. Fujitsu Technology Solutions

13. Ikea Portugal

14. Joaquim Chaves Saúde

15 . Volkswagen Autoeuropa

16. Hospital da Luz

17. Nokia

18. Sumol+Compal

19. PSA Peugeot Citroën

20. Pestana Hotel Group

1. Saúde2. IT, Consultoria e Telecomunicações3. Automóvel4. Turismo, Desporto e Entretenimento5. FMCG e Indústria Alimentar6. Banca e Serviços Financeiros7. Indústria8. Aviação9. Customer Care e Shared Services10. Serviços