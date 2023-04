Vendas de café crescem 8,3% em 2022 para 590 milhões de euros

Leia Também Rui Miguel Nabeiro eleito presidente do International Coffee Partners

Leia Também Portuguesa Kaffa reforça oferta de café em grão e estreia-se no moído

As vendas de café em Portugal atingiram no ano passado 590 milhões de euros, o que representa um crescimento de 8,3% face ao ano anterior, revelam dados divulgados, esta quarta-feira, pela Informa D&B.De acordo com o estudo da consultora especializada em informação empresarial, o valor de 2022 mantém o mercado do café numa rota de crescimento, após a quebra verificada em 2020, sendo que, em 2021, o setor registara já um crescimento de 12,4%.No ano passado, as exportações de café torrado e solúvel atingiram os 121 milhões de euros, registando um crescimento de 6,1%, enquanto as importações aumentaram 2,9%, representando 215 milhões de euros.O principal destino das exportações portuguesas de café é Espanha, com um peso de 27%, à frente da França, do Reino Unido e da Suíça. França e Espanha são os principais países de origem das importações, com 33% e 31% do total, respetivamente.O setor do café em Portugal é constituído por 88 operadores, com a zona Norte a concentrar 28% das empresas, seguindo-se Lisboa, Alentejo e Centro.Em termos de dimensão predominam as pequenas empresas, que operam a par de um número reduzido de grandes companhias, algumas delas com uma oferta diversificada, que estão presentes tanto no canal de alimentação como no canal Horeca (hotéis, restaurantes e cafés), detalha a Informa D&B.Do universo total, 90% das empresas do setor têm menos de 50 empregados. Há, no entanto, duas que empregam 250 ou mais trabalhadores, mas apenas uma - a Delta - que conta com mais de mil funcionários ao serviço.