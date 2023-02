Delta quer reforçar presença em Espanha. Aposta na venda de cápsulas

Leia Também Empresa turca de entregas vai passar a distribuir cafés da Delta

A Delta Cafés quer reforçar a sua presença no país vizinho, que é já o principal mercado internacional da marca de cafés fundada por Rui Nabeiro em 1961.A empresa com sede em Campo Maior tem uma quota de cerca de 10% em Espanha mas quer prosseguir o crescimento apostando na venda direta ao consumidor e levando para o outro lado da fronteira alguns dos mais recentes produtos inovadores."Espanha já vale cerca de 40% do que exportamos", disse o CEO da empresa, Rui Miguel Nabeiro, à agência noticiosa EFE durante uma visita às instalações da Delta na vila alentejana.A empresa tem 18 lojas em Espanha e trabalha em todo o território espanhol no canal horeca (hotéis, restaurantes e cafetarias).Ainda assim, o líder da Delta e neto do fundador reconhece que na venda direta aos consumidores a empresa está "um pouco atrás". No entanto, sublinha, "estamos a crescer muito com as cápsulas".No início de outubro último, Rui Miguel Nabeiro apresentou a Rise Delta Q, uma nova máquina de café da marca com um sistema de extração incorporado, e patenteado, onde o café sai literalmente ao contrário.Na ocasião, o CEO da empresa destacou a aposta do Grupo Nabeiro na internacionalização, revelando que neste campo 2021 foi "o melhor ano de sempre", com os mercados internacionais a representar já nesse ano 35% do negócio do grupo. E, disse esperar que em 2022 o crescimento fosse na ordem dos 20%.A ambição, concluiu, é levar a Delta ao "Top 10 mundial" do setor.