SAG confirma negociações com potenciais investidores

A SAG GEST – Soluções Automóvel Globais indicou esta sexta-feira estarem a decorrer "conversas exploratórias com potenciais investidores e outros stakeholders", reagindo à notícia do Jornal Económico de que estaria a ponderar a venda da SIVA.

O jornal indicava que a operação poderá passar por venda de parte ou da totalidade da SAG ou pela alienação somente da SIVA e que o negócio poderia ficar fechado em Setembro. A alienação da SIVA, distribuidora em Portugal das marcas Volkswagen, Audi, Skoda, Lamborghini e Bentley, estaria a ser negociada com a Porsche Holding Salzburg, a maior distribuidora automóvel da Europa e detida na totalidade pela Volkswagen

A empresa liderada por João Pereira Coutinho refere, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que "não existe, à presente data, qualquer decisão ou acordo a esse respeito que deva ser objecto de divulgação pública, nem garantia de que tal venha a existir no futuro".

Anteriormente, contactada pelo Negócios, a SAG recusou tecer qualquer comentário.

A falta de liquidez da SIVA tem penalizado a sua actividade, com a incapacidade de importar veículos suficientes para responder à procura e deixando os compradores das marcas representadas pela SIVA à espera por largos períodos para receberem os automóveis, assinalava o Jornal Económico.



A SAG registou prejuízos de 6,7 milhões de euros no primeiro trimestre e um EBITDA negativo de 3,6 milhões.

A situação levou a que, apesar do crescimento de 5,5% nas vendas de automóveis em Portugal, as principais marcas representadas pela SIVA tenham registado quebras acentuadas: a Audi sofreu uma descida de 36,4% nas vendas, a Volkswagen vendeu menos 22,5% unidades e a Skoda registou uma descida de 27,8%.