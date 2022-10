Saneamento da dívida da CP adiado para 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O saneamento da dívida da CP, prevista no Orçamento do Estado (OE) para 2022, deverá, afinal, ficar adiado para o próximo ano, adianta o Público na sua edição deste sábado. Na proposta de OE para 2023, que está agora a ser discutida no Parlamento, volta a ser inscrito um pedido de autorização ao Parlamento para que o Governo possa realizar uma injeção de capital na empresa, desta vez de 1.899 euros.



Em contrapartida, a estimativa de injecções de capital para 2022 é revista em baixa.

Este atraso, acrescenta o Público, poderá afetar a operação da empresas, nomeadamente a aposta na alta velocidade, cujo calendário prevê ter a primeira fase da linha Lisboa-Porto a funcionar em 2028..

O jornal questionou os ministérios das Finanças e das Infra-estruturas, mas não obteve um esclarecimento.