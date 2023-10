Governo deve avançar com o perdão da dívida histórica da CP apenas em 2024

O Governo contratou a EY e a sociedade de advogados Sérvulo & Associados para assessorar a operação do anunciado perdão da dívida histórica da CP, que tem como objetivo retirar cerca de 1,8 mil milhões de euros do balanço da empresa pública de transportes ferroviários.



Apesar de ter estado prevista no Orçamento do Estado (OE) para 2022, a operação de saneamento da dívida da CP foi adiada para este ano. Agora, o Jornal Económico avança que poderá passar para 2024 e estar incluída na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2024, que será apresentada esta terça-feira.





No final de 2022, 84% da dívida histórica da CP estava nas mãos da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF). Nos últimos anos, o Governo tem defendido o saneamento da dívida da CP como fundamental para que a companhia possa cumprir a sua missão de serviço público e concretizar a compra de novos comboios.