Sanofi vai comprar biofarmacêutica americana Kadmon por 1.600 milhões

Leia Também Vacina da Sanofi entra na fase 3 de ensaios clinicos

Leia Também Covid-19: Sanofi e GSK lançam novo ensaio com versão reformulada da vacina

A Sanofi tem um acordo para comprar a biofarmacêutica norte-americana Kadmon, numa aquisição que tem como objetivo "reforçar o crescimento do negócio de transplantes". A francesa Sanofi vai comprar esta biofarmacêutica, que investiga e desenvolve terapias para áreas ainda não exploradas.A aquisição permitirá à Sanofi "continuar com a estratégia de crescimento nos ativos de medicina geral", é explicado em comunicado. Além disso, a empresa adiciona automaticamente o medicamento Rezurock ao seu portefólio dedicado à área dos transplantes.Este medicamento, que recebeu recentemente aprovação por parte da FDA, a entidade responsável pela área de medicamentos e alimentação nos EUA, permite tratar a cGVHD, uma complicação que pode surgir em pacientes após transplantes.Os acionistas da Kadmon vão receber 9,50 dólares por ação em numerário, o que representa um valor aproximado de 1,9 mil milhões de dólares (1,61 mil milhões de euros). De acordo com o comunicado da Sanofi, esta oferta está "79% acima do valor de fecho da 7 de setembro" e "aproximadamente 113% acima do preço médio dos 60 últimos dias"."Estamos entusiasmados por a Sanofi ter reconhecido o valor do Rezurock e o seu profundo potencial no nosso "pipeline", diz o CEO da Kadmon, Harlan Waksal, citado em comunicado. "Ao utilizar os recursos globais da Sanofi e a sua longa especialização no desenvolvimento e comercialização de medicamentos inovadores, o Rezurock está agora bem posicionado para acessibilidade global de uma forma mais rápida."As ações da Sanofi estão a desvalorizar 1,76% esta manhã, a cotar nos 85,42 euros.