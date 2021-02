Covid-19: Sanofi e GSK lançam novo ensaio com versão reformulada da vacina

Em comunicado, a farmacêutica francesa Sanofi escreve que a expectativa é poder disponibilizar a vacina no quarto trimestre de 2021 e resume as diferenças do novo ensaio clínico, intitulado "Fase 2"."Este novo estudo fase II avaliará o potencial de uma formulação refinada de antígenos com o objetivo de obter uma resposta imunológica ideal, sobretudo em adultos mais velhos", diz a farmacêutica no comunicado.Em dezembro, a Sanofi e a britânica GSK revelaram que os resultados dos estudos de fase intermédia I /II mostravam uma "resposta insuficiente" que tem sido observada em pessoas com mais de 50 anos e que, por isso, a vacina não estaria pronta no início do segundo semestre de 2021 como esperado.No mesmo dia em que anuncia o novo ensaio clínico, a Sanofi informou também que vai produzir em França a vacina contra a covid-19 da americana Johnson & Johnson, estando já a preparar-se também para a vacina da Pfizer-BioNTech.A farmacêutica vai encarregar-se da formulação e do enchimento dos frascos na sua unidade Marcy-l'Etoile, perto de Lyon, a partir do terceiro trimestre e "a um ritmo de cerca de 12 milhões de doses por mês"."A nossa ambição é fazer o máximo possível. Se pudermos fazer mais, por que não?", disse à agência francesa AFP o vice-presidente executivo da Sanofi Pasteur, Thomas Triomphe.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.461.254 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 15.962 pessoas dos 797.525 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.