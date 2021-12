Santander encaixa mais de 50 milhões com venda da antiga sede do ex-Popular

Leia Também Abanca e Haitong na corrida ao NB Espanha. Venda pode ficar fechada esta semana

O Santander prepara-se para fechar negócio com a espanhola Incus Capital para a venda do edifício que era a sede do banco Popular, adquirido há quatro anos, avança esta quarta-feira o jornal digital Eco . A transação deverá ser concluída até ao final de janeiro de 2022 e vale mais de 50 milhões de euros, avança o jornal.O edifício, que fica mesmo ao lado da atual sede do Santander, na Praça de Espanha, em Lisboa, esteve no mercado entre o final de outubro e 30 de novembro. Tinha um preço base de 40 milhões de euros e atraiu cerca de uma dezena de propostas. O Santander acabou por fechar negócio com a empresa de crédito de risco Incus Capital, que fez a proposta mais alta.O Santander continuará a ocupar o edifício até 30 de junho do próximo ano, suportando até lá os custos do imóvel, adianta ainda o Eco.