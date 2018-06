A Reuters avança que o BCP não será o único interessado no Eurobank, a unidade polaca do Société Général. O Santander também estará pronto a entrar nesta corrida.





Bank Millennium , detido maioritariamente pelo BCP, estava entre os interessados, embora não haja confirmação oficial por parte da instituição.

Deutsche Bank Polska,

Para além do Santander e do BCP, o Credit Agricole já havia sido apontado como interessado, de acordo com quatro fontes próximas do processo citadas pela Bloomberg.



O Société Général quer vender o Eurobank dadas as pressões competitivas que o negócio enfrenta, afirma a Reuters. A instituição polaca conta com 13,8 mil milhões de zlotys (3,2 mil milhões de euros) em activos e tem as suas agências espalhadas por centros comerciais.



(Notícia actualizada às 13:20)

O Santander está na lista de interessados no Eurobank, a unidade polaca do Société Général, avança a Reuters, citando duas fontes do sector bancário.Há pouco mais de uma semana, a Bloomberg tinha avançado que oA confirmar-se que ambos os bancos estão na corrida à aquisição do Eurobank, não será a primeira vez que disputam uma instituição polaca. BCP e Santander já mostraram interesse na unidade do Deustche Bank na Polónia, oe neste caso, foi o Santander que levou a melhor. Esta operação custou ao banco espanhol 305 milhões de euros e valeu-lhe 113 agências e 1.500 trabalhadores.