Santarém já prepara pedido de apreciação prévia pela ANAC

Os promotores do aeroporto de Santarém decidiram iniciar a preparação do pedido de apreciação prévia de viabilidade do projeto à ANAC, ainda antes de ser conhecida a decisão do Governo. Carlos Brazão garante que a infraestrutura pode receber o primeiro voo em cinco anos e meio.



Carlos Brazão, promotor do aeroporto de Santarém, diz que construção da fase 1 demorará 30 meses. Bruno Colaço Maria João Babo mbabo@negocios.pt | Sara Ribeiro sararibeiro@negocios.pt 07:15







O consórcio Magellan 500, promotor da construção do novo aeroporto de Lisboa na região de Santarém, vai iniciar a preparação do pedido de apreciação prévia de viabilidade do projeto pela Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC). Em entrevista ao Negócios, Carlos Brazão, que lidera o agrupamento que integra o grupo Barraqueiro, salienta que "ante a premência em incrementar a capacidade

