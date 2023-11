Sapatos aclamados por Paulo Portas nas mãos da banca

Carlos Santos, um dos maiores embaixadores do prestigiado calçado português e sócio número 1 da associação do setor, é o dono da empresa Zarco e da marca que leva o seu próprio nome, que aderiu ao PER com uma dívida que está em 73% parqueada em instituições financeiras.



Dono da empresa Zarco e da marca que leva o seu próprio nome, Carlos Santos, 69 anos, começou a trabalhar aos 14. D.R. Rui Neves ruineves@negocios.pt 08:00







Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante “Carlos Santos, comprei em saldos”, gritou Paulo Portas, uma, duas, três vezes, ao final da manhã do dia 15 de fevereiro de 2015, em Milão, ao entrar na maior feira mundial de calçado. Foi a maneira encontrada pelo então vice-primeiro-ministro para anunciar que trazia nos pés sapatos portugueses, um “gag” que decorria do facto de Pires de Lima, na altura seu colega de Governo e de partido, ter visitado as empresas nacionais presentes ... ... Saber mais Paulo Portas Carlos Santos Zarco

Sapatos aclamados por Paulo Portas nas mãos da banca









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Sapatos aclamados por Paulo Portas nas mãos da banca O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar