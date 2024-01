Saudi Aramco descarta plano para aumentar capacidade de produção até 2027

A Saudi Aramco deixou cair por terra os planos para aumentar a capacidade de produção de petróleo. A decisão, que foi vista com surpresa pelo mercado, não teve por base qualquer problema técnico ou operacional, tendo, segundo o Financial Times, sido tomada a pedido do ministro da Energia da Arábia Saudita, Abdulaziz Bin Salman.





Este recuo levanta questões sobre as perspetivas da Arábia Saudita para a procura global. A gigante petrolífera queria aumentar a produção de crude para 13 milhões de barris por dia em 2027, tendo em novembro referido que o projeto estava a progredir muito bem.



A Aramco é atualmente responsável pela produção de nove milhões de barris por dia, mas tem capacidade para produzir 12 milhões. A redução faz parte dos esforços da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (OPEP+) para dinamizar o mercado global de crude.



As alterações no plano de investimento surgem numa altura em que a petrolífera aumentou de forma significativa os dividendos ao Estado, que é o principal acionista, avança a Bloomberg.



Os investidores terão agora de esperar até março, quando se realiza a próxima apresentação de contas da Saudi Aramco, para perceber os planos da empresa, mas a decisão irá retirar uma fatia significativa do fornecimento de crude que o mercado esperava para o final desta década.