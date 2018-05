Seca teve efeitos na actividade da Águas de Portugal em 2017

O efeito da seca sentiu-se a vários níveis, mas João Nuno Mendes apresenta um aumento de 3% no volume de negócios e do EBITDA e de 25% nos lucros. Acena com ganhos nos gastos com as compras centralizadas e com menores custos financeiros.