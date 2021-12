E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A pandemia fez cair a pique a procura nos transportes públicos. Neste momento há já alguma recuperação, mas longe dos valores de 2019. Eduardo Pinheiro prevê que o processo demore tempo.





Com a pandemia, muitas pessoas voltaram a usar mais o carro particular do que os transportes públicos. Qual é o impacto que se sente este ano? A procura continua muito longe dos números de 2019?