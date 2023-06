Semapa compra fabricante de quadros para bicicletas elétricas

totalidade do capital da

A Semapa fechou esta terça-feira, através da sua subsidiária Aphelion, a compra daTriangle’s por 178,7 milhões de euros, incluindo 12,1 milhões de créditos acionistas. Há ainda uma componente adicional a ser paga até 2027 dependente do desempenho da empresa "e da verificação de determinadas condições", indica o comunicado publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Armando Levi, até agora acionista maioritário, vai continuar envolvido na gestão da empresa, mantendo uma posição no conselho de administração. Todos os colaboradores vão manter-se na Triangle's, esperando a Semapa reforçar a equipa "no curto prazo".fundada em 2015 e iniciou a produção em 2017, é "uma referência mundial na produção de quadros para e-bikes", "recorre a níveis de automação muito elevados e sem paralelo no mercado" e conta com "prestigiadas marcas do setor" no seu portefólio de clientes, indica o comunicado.A quase totalidade das vendas da empresa destina-se ao mercado de exportação. Em 2022, as vendas ascenderam a 36,7 milhões de euros, quatro vezes mais do que os lucros de 2020 (8,1 milhões de euros).Para Ricardo Pires, CEO da Semapa, "esta aquisição é mais um passo importante no novo ciclo de investimento e diversificação da Semapa, numa aposta em setores de futuro combinando objetivos de descarbonização e sustentabilidade com perspetivas de crescimento".A Semapa pretende acelerar o crescimento da Triangle’s, "investindo na expansão da capacidade instalada e numa contínua aposta no desenvolvimento tecnológico, com a ambição de a transformar numa plataforma de futuro num setor com elevadas perspetivas de crescimento".