Navigator ajuda lucro da Semapa a crescer 35% para 57 milhões até março

A Semapa registou um lucro de 57 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, num crescimento de 35,7% face ao resultado obtido no período homólogo.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a holding que controla a Navigator, Secil, e ETSA escreve que "o resultado líquido atribuível a acionistas da Semapa no final do primeiro trimestre de 2023 atingiu os 57,0 milhões de euros (vs. 42,0 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022 e 75,7 milhões de euros no 4º trimestre)".O aumento de 12,1 milhões de euros do resultado operacional "foi o principal impulsionador do aumento do resultado líquido", explica a empresa.O EBITDA do primeiro trimestre de 2023 totalizou 166,8 milhões de euros (acima dos 154,7 milhões de euros verificados nos primeiros três meses de 2022). Deste total, 130,7 milhões de euros foram gerados na Navigator, 32,2 milhões de euros na Secil e 4,6 milhões de euros na ETSA.A margem EBITDA consolidada atingiu 24,7%, 0,6 pontos percentuais acima da registada no mesmo período do ano passado.O volume de negócios consolidado foi de 675,2 milhões de euros, acima dos 641,8 milhões de euros registados no primeiro trimestre de 2022 e 809,7 milhões de euros no quarto trimestre.A Navigator foi o principal motor desta subida, contribuindo com 501,2 milhões de euros. A Secil gerou 159,4 milhões de euros a ETSA originou 14,7 milhões de euros.O aumento do volume de negócios na Navigator "foi impulsionado pelo aumento de 19% do volume de vendas de pasta e pela evolução favorável de preços de tissue, face ao período homólogo. Na Secil, o volume de negócios reflete essencialmente a evolução positiva dos preços médios de venda em Portugal e na Tunísia"."As exportações e vendas no exterior no mesmo período ascenderam a 489 milhões de euros, o que representa 72,4% do volume de negócios", lê-se no documento.