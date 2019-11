SIBS reforça presença em Castelo Branco e cria mais 200 postos de trabalho

A SIBS inaugurou um novo edifício em Castelo Branco e vai empregar 200 novos colaboradores nas próximas semanas para a sua unidade de "Business Process Outsourcing" (BPO) ali instalada, anunciou a empresa em comunicado.





"Castelo Branco é uma localidade com uma população jovem, ativa e com excelente capacidade profissional que tem ajudado a SIBS a fazer crescer o seu negócio na região", disse João Luís Baptista, COO e Administrador Executivo da SIBS, citado no comunicado.