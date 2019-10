Empresa da SIBS na Polónia aumenta transações em 50%

A SIBS anunciou esta terça-feira que a sua subsidiária polaca Paytel aumentou as transações processadas por mês em 50% depois de ter sido adquirida pela companhia portuguesa.

A Paytel, empresa de acquiring que disponibiliza a aceitação de pagamentos de forma integrada (incluindo serviços de processamento, fornecimento de TPA, gestão de redes e centros de atendimento ao cliente), tem atualmente mais de 40.000 terminais instalados, que processam mais de sete milhões de transações por mês na Polónia.

"No último ano, período que se refere à aquisição da SIBS, a PAYTEL registou um crescimento superior a 50% das transações processadas por mês, mais do que duplicando os indicadores de crescimento do mercado, destaca a empresa liderada por Madalena Cascais Tomé.

"A nossa estratégia internacional passa sobretudo por reforçar a presença nos mercados de grande potencial onde já estamos, com uma aposta renovada na Polónia, consolidada pela aquisição da Paytel", explica a CEO da SIBS, sublinhando que "a operação permitiu à SIBS acelerar a sua atividade, através de uma empresa com grande potencial de crescimento, que tem vindo a ser acelerado com o desenvolvimento tecnológico SIBS. Adicionalmente, a Polónia é um mercado com uma estratégia de eletronização de pagamentos a nível nacional, algo que é um desígnio estratégico da SIBS".

A SIBS está presente na Polónia desde 2008, prestando serviços de gestão de redes de ATM, homologação de terminais, processamento de transações, switching, prevenção e deteção de fraude.