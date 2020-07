Simab quer “filho do MARL” na Margem Sul

A empresa pública que gere os mercados abastecedores vai estudar, com a Área Metropolitana de Lisboa, a criação de um polo do MARL a sul do Tejo. Até lá, a Simab vai manter a aposta no negócio internacional. O próximo destino é o Quénia.

Simab quer “filho do MARL” na Margem Sul









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.