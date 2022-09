Situação “catastrófica” nas indústrias da carne

Entre as escaladas dos preços da energia, as mudanças nos contratos de muitas empresas e um decreto-lei do Governo que pretendia ajudar mas parece ter prejudicado, são tempos difíceis para as indústrias da carne em Portugal. Uma espécie de tempestade perfeita, com a Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes (APIC) a falar de uma situação incomportável – em casos, catastrófica – de muitas empresas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...