Snacks, farinha e barras proteicas. Continente já vende alimentos à base de insetos

A partir desta quinta-feira, já é possível comprar alimentos à base de insetos numa grande superfície em Portugal. O Continente é a primeira marca de retalho a apostar neste produtos, depois de, em junho, a Direcção-Geral da Alimentação e Veterinária (DGAV) ter autorizado o consumo de sete espécies de insetos no país.



A aposta do Continente passa por uma parceria com a startup portuguesa Portugal Bugs, com sede em Matosinhos, que produz os alimentos. Os produtos têm o selo ‘Continente Food Lab’ e "são lançados numa ótica experimental e dinâmica, em que o feedback dos clientes é crucial para que se mantenham nas lojas".



Os alimentos são feitos à base de Tenebrio molitor, um inseto também conhecido como larva da farinha, e estão disponíveis sob a forma de snack, farinha e barra proteica.

"Os snacks Tasty Mealworms são insetos desidratados temperados com pimenta cayenne ou sal marinho, ricos em proteína e fonte de fibra. Além de serem um snack rápido, prático e nutritivo, podem ser adicionados como topping em saladas, sopas e massas", detalha a insígnia da Sonae.

Já as barras proteicas (Mealworm Bites) "são elaboradas a partir de ingredientes 100% naturais e são fonte de proteína e ricas em fibra".

A farinha, "feita 100% a partir de Tenebrio molitor, é rica em proteína e fonte de fibra e pode ser utilizada para enriquecer receitas de pão, bolachas, bolos, panquecas, batidos".

Citada na mesma nota, Paula Jordão, Diretora Comercial da Sonae MC sublinha que a marca espera "uma reação de grande interesse" por parte dos clientes. "O consumo de insetos é uma tendência mundial, com propriedades nutritivas muito interessantes e com custos de produção inferiores, além da redução de impacto ambiental", conclui.





Os produtos podem ser adquiridos nos 10 hipermercados Continente onde está disponível o corner Food Lab (Matosinhos, Colombo, Gaia Shopping, Gaia Jardim, Telheiras, Oeiras, Vasco da Gama, Cascais, Antas e CoimbraShopping). Também podem ser comprados online nas zonas da Grande Lisboa e Porto.