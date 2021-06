Só 98 das 260 casas do Zmar foram legalizadas

Só 98 das 260 casas de madeira que fazem parte do empreendimento turístico Zmar foram legalizadas, enquanto as restantes nunca obtiveram qualquer licença por parte da Câmara Municipal de Odemira. A informação é avançada esta quarta-feira, 2 de junho, pelo Público Ao Público, o presidente da câmara de Odemira, José Alberto Guerreiro, refere que o Relatório de Conformidade do Projeto de Execução com a Declaração de Impacte Ambiental (RECAPE) "aprovou a instalação de 98 unidades complementares de alojamento" no Zmar. O autarca diz ainda que as zonas comuns do resort (como o restaurante, piscinas, salas de eventos e spa) foram licenciados.Contudo, estas licenças caducaram em 2019. No Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos, é possível confirmar que o Zmar Eco Experience está licenciado como "parque de campismo e/ou caravanismo" e que a última classificação, feita em 2014, era válida até 3 de dezembro de 2019. "[A licença] está em processo de revisão, tendo beneficiado de suspensão de prazos administrativos devido à pandemia de covid-19", diz José Alberto Guerreiro.