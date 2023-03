Soares dos Santos diz que IVA zero é possível "desde que Governo se torne honesto"

O presidente executivo da Jerónimo Martins diz, em entrevista ao Público, que o diálogo com a distribuição é possível sobre a redução do IVA "desde que o Governo se torne honesto".





Pedro Soares dos Santos acusa o Ministério da Economia de "denegrir a imagem do setor", mas apesar da tensão recente criada pelo ministro da Economia, António Costa Silva, sobre as margens brutas do setor, acredita que as negociações com o Governo chegarão a bom porto.



Esta sexta-feira o Governo anunciou que vai avançar com IVA zero num cabaz de bens alimentares considerados essenciais entre abril e outubro, procurando reduzir e manter preços estáveis durante seis meses.



A medida, que vai custar cerca de 410 milhões de euros, está contudo dependente do acordo dos setores da distribuição e da produção.



O IVA descerá "só no quadro da existência de um acordo", disse o ministro das Finanças, assegurando estar a trabalhar com os parceiros "em muito bom espírito".