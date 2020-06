Socicorreia arranca com investimento de 100 milhões

O promotor bracarense Custódio Correia, que pegou de estaca na Madeira há uma dúzia e meia de anos, não se atemorizou perante a covid-19, mantendo o pé no acelerador de uma série de projetos imobiliários nas cidades do Funchal, Lisboa, Braga e Ponta Delgada, sobretudo com as marcas Século XXI e Varino, esta em parceria com a AFA.