Solverde cancela eventos de passagem de ano em Espinho e Chaves

O grupo Solverde anunciou o cancelamento dos espetáculos que estavam agendados para a passagem de ano nos casinos de Espinho e Chaves. Em comunicado, o grupo Solverde indica que vai assim seguir as orientações da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte)."Seguindo as orientações da Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte), que desaconselha a realização de eventos, festas e jantares que promovam a aglomeração de pessoas, o Grupo Solverde vem comunicar o cancelamento dos espetáculos que estavam agendados para a celebração da passagem de ano nos Casinos Espinho e Chaves", indica a empresa.Já sobre os espetáculos do Algarve, a Solverde indica que estes espetáculos ainda se mantêm.Na área dos jogos, é indicado que os casinos da empresa vão continuar com o funcionamento normal, das 15h às 3h da manhã. No dia 1 de janeiro, a abertura será excecionalmente feita às 16 horas.O grupo Solverde tem cinco casinos físicos: Espinho, Chaves e os restantes no Algarve, em Vilamoura, Monte Gordo e o Algarve Casino.