Sonae abre primeira loja sem caixas em Portugal. Privacidade de clientes e empregos garantidos

É pegar e andar. Depois de a Amazon ter inaugurado o conceito de supermercado sem caixas de pagamento, o modelo chega a Portugal, pela mão do grupo Sonae. A partir desta quarta-feira, no Continente Labs, já é possível entrar numa loja com um código QR, fazer compras e sair sem registar os produtos. O pagamento é debitado através de uma aplicação. A aposta resulta de uma parceria da Sonae MC com a tecnológica Sensei.

