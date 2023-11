Sonae controla 98% da OPA de 868 milhões na Finlândia

Os três administradores da Musti, parceiros do grupo português nesta oferta pública voluntária de aquisição, ficarão com apenas 2% da líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos, onde a Sonae detém atualmente 1,7% do capital.



Esta quarta-feira, dia do 6.º aniversário da morte de Belmiro de Azevedo, o grupo liderado pela filha, Cláudia, lançou uma OPA internacional. Rui Neves ruineves@negocios.pt 21:31







A Sonae lançou esta quarta-feira, 29 de novembro – dia em que se assinalou o sexto aniversário da morte de Belmiro de Azevedo –, uma oferta pública voluntária de aquisição (OPA) sobre a totalidade das ações da Musti, realizada em conjunto com dois administradores e o CEO da empresa finlandesa, com o grupo português a garantir uma participação de 98% caso a operação tenha integralmente sucesso.

