Sonae e subsidiária do retalho alimentar refinanciam-se em 340 milhões

O valor total das várias operações (emissão de empréstimo obrigacionista e refinanciamento de médio e longo prazo) ascende a 340 milhões de euros e destina-se a melhorar a liquidez das duas empresas e manter o custo médio da dívida em níveis atrativos.

No comunicado, a Sonae SGPS diz ter concretizado a emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de 160 milhões de euros, sem garantias, pelo prazo final de sete anos, organizado pelo Caixa – Banco de Investimento, S.A. com o objetivo de refinanciar os empréstimos a seguir referidos que se venciam em 2022 e 2023.

Além disso, procedeu à aquisição e amortização de 1.000 obrigações, correspondentes à totalidade da emissão obrigacionista "Sonae SGPS / 2015 - 2022", emitida pela Sonae a 9 de junho de 2015 no montante global de 100 milhões de euros e à aquisição e amortização de 600 obrigações correspondentes à totalidade da emissão obrigacionista "Sonae SGPS / 2016 - 2023", emitida a 25 de fevereiro de 2016, no montante global de 60 milhões de euros.

Adicionalmente, a sua subsidiária Sonae MC – que agrega as lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Meu Super – concretizou nas últimas semanas várias operações de refinanciamento com vista ao alongamento do prazo médio da sua dívida e aumento das linhas disponíveis, no montante total de 180 milhões de euros.

Assim, o montante total de empréstimos de longo prazo contratados pela Sonae SGPS e pela Sonae MC no último mês ascende a 340 milhões de euros.

Estes empréstimos têm uma maturidade média superior a cinco anos.

A Sonae realça ainda o primeiro Green Loan formalizado pela Sonae MC, no montante de 55 milhões de euros, com o Raiffeisen Bank International AG, "que lhe permitirá reforçar a aposta numa pegada ecológica global mais sustentável, rumo à descarbonização e ao desperdício zero".

Com estas operações, "a Sonae SGPS e a Sonae MC aumentam a maturidade média da sua dívida, mantendo-a a níveis confortáveis, aumentam a diversificação dos bancos de relacionamento e reforçam de forma significativa a sua estrutura de capitais".

O aumento da resiliência dos respetivos balanços no contexto adverso atual permite encarar os próximos meses com maior confiança e perseguir os objetivos estratégicos do grupo em melhores condições, remata a empresa liderada por Cláudia Azevedo (na foto) no seu comunicado.