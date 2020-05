Sonae refinancia mais 150 milhões de dívida

A Sonae SGPS e a sua subsidiária Sonae MC concretizaram duas operações adicionais de refinanciamento de médio e longo prazo no montante de 150 milhões de euros, informou a retalhista em comunicado à CMVM.

Desta forma, o montante total de empréstimos de longo prazo refinanciados pela Sonae SGPS e pela Sonae MC nos últimos dois meses ascende a cerca de 500 milhões de euros.

Estes empréstimos têm uma maturidade média de cerca de cinco anos e "permitiram a redução da maioria das amortizações de dívida programadas para os próximos dois anos e o aumento da maturidade média da dívida, reduzindo substancialmente a pressão sobre a liquidez nos próximos 24 meses e fortalecendo a posição de liquidez do grupo", refere o comunicado.

O documento acrescenta que "com estas operações, a Sonae SGPS e a Sonae MC reduziram de forma significativa as suas necessidades de financiamento futuras, mesmo nos cenários macroeconómicos mais adversos, e reforçaram a resiliência dos respetivos balanços, de forma a perseguir os objetivos estratégicos do grupo em melhores condições".



No passado dia 8 de abril, a Sonae e a sua subsidiária do retalho alimentar anunciaram operações de refinanciamento de médio e longo prazo e de emissão de um empréstimo obrigacionista no valor de 340 milhões de euros.