Direitos Reservados

A Sonae Investment Management (Sonae IM), braço de investimento em tecnologia do grupo Sonae, comprou a empresa de cibersegurança Excellium. A empresa reforça assim a sua presença numa área que está cada vez mais em foco devido ao aumento do cibercrime.



"A Sonae IM, braço de investimento em tecnologia do Grupo Sonae, anunciou a aquisição de uma posição maioritária na Excellium, líder luxemburguês em serviços de cibersegurança, com presença na Bélgica e com mais de 100 profissionais", lê-se no comunicado enviado às redações.



Para Carlos Alberto Silva, administrador executivo da Sonae IM, "esta operação fortalece a nossa posição como um dos líderes europeus na área de cibersegurança. Para além da qualidade da equipa de gestão e da credibilidade que a empresa tem no mercado, a Excellium representa a nossa porta de entrada nos mercados de alto valor acrescentado da Europa Central".



Já Christophe Bianco, sócio-gerente da Excellium, considera que "a Excellium encontrou [na Sonae IM] não só um investidor financeiro mas também um parceiro com conhecimento do setor e que detém ativos distintivos na área de cibersegurança".



A Excellium fornece serviços profissionais e geridos, nomeadamente, através da sua solução proprietária de gestão de cibersegurança – SOC Eyeguard (security operations center). A empresa conta com uma base de clientes que inclui instituições financeiras, entidades governamentais e outros grupos económicos com atividade no Benelux.

"No contexto da atual fragmentação do mercado de cibersegurança, este processo de consolidação posiciona a Excellium e a S21sec [que já está no portefólio da Sonae IM] como um dos líderes Europeus independentes de Serviços Geridos de Segurança, com mais de 500 profissionais e com a capacidade de acelerar o seu plano de crescimento", refere ainda o comunicado.