A Sonae Investment Management (Sonae IM) investiu na Cellwize, empresa israelita de automação e orquestração de rede móvel, informou a empresa, esta terça-feira, 7 de abril, em comunicado enviado às redações. O investimento, cujo valor não é divulgado, servirá para acelarar o crescimento da Cellwize e para expandir a sua tecnologia de automação e inteligência artificial, "particularmente nas novas infraestruturas de 5G".A solução de otimização oferecida pela Cellwize é utilizada por vários clientes internacionais, desde a Telefónica à Axiata (da Malásia), passando pela Bell Canada, entre outros, fornecendo tecnologia na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico.A Sonae IM juntou-se à Deutsche Telekom Capital Partners, Viola Ventures, Green Apple Tech e Vintage Investment Partners, investidores que também entraram no capital da Cellwize.Em comunicado, o diretor executivo da Sonae IM, Carlos Alberto Silva (na foto), destaca a "qualidade e resiliência" da tecnologia da Cellwize, reconhecidas "por uma longa lista de operadores de rede móvel". "A sua arquitetura modular e aberta posiciona a Cellwize como um fornecedor de referência para operadores de rede, num mundo de crescente complexidade da rede móvel", acrescenta.Já Ofir Zemer, presidente executivo da Cellwize, refere que a próxima fase da automação "vai incorporar machine learning, tornando as redes self-driving mais inteligentes, maximizando as eficiências de custo e melhorando a experiência de cliente".