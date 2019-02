Sonae IM entra no capital de empresa de inteligência artificial de Singapura

A Sonae Investment Management (Sonae IM) entrou no capital da ViSenze. A empresa de Singapura, que tem como base a inteligência artificial, desenvolve tecnologia e soluções que potenciam o comércio baseado em imagem.

A singapurense ViSenze, empresa opera na área da inteligência artificial potenciando o comércio baseado em imagem, anunciou esta terça-feira que angariou 20 milhões de dólares (17,69 milhões de euros) numa ronda de financiamento série C. E um dos principais investidores foi a Sonae Investment Management (Sonae IM).

Além da Sonae IM, também a Gobi Partners – empresa de capital de risco de base asiática, focada em tecnologias inovadoras na China, Hong Kong e Sudeste Asiático – se destacou entre os líderes desta ronda de investimento.

A referida ronda, que visou reforçar a adoção e impacto do comércio baseado em imagem, para retalhistas e fabricantes de smartphones, "permite à empresa de inteligência artificial continuar a investir na penetração entre fabricantes de smartphones, assim como em aplicações para consumidores e relacionadas com redes sociais", refere o comunicado da Sonae IM.

Fundada em 2012, a ViSenze tem passado por uma expansão global com mais de 80 trabalhadores, escritórios em Singapura, China, Reino Unido, EUA, Coreia do Sul e Japão, assim como clientes globais, incluindo retalhistas como a Rakuten, ASOS, Urban Outfitters, Zalora, entre outros.

O atual financiamento será usado pela ViSenze para fornecer tecnologia avançada e verticalizada para comércio com base em imagem, para retalhistas, marcas e empresas de media, assim como para potenciar as soluções para plataformas, através de parcerias com os principais fabricantes de smartphones, tornando o visual shopping possível em lentes nas câmaras nativas, destaca o comunicado.





Adicionalmente às parcerias com fabricantes de smartphones como a Samsung, LG, Huawei e outros, as soluções para plataforma da empresa agregaram mais de 400 milhões de produtos de mais de 800 vendedores e retalhistas na sua rede global de afiliados.