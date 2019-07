Sonae Indústria reduz lucros em 87% para 2,4 milhões de euros

A Sonae Indústria reportou um resultado líquido de 2,4 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, valor que corresponde a uma quebra de 87,4% face aos lucros de 18,9 milhões que tinham sido alcançados em igual período do ano passado, informou a empresa no grupo Sonae esta segunda-feira, 29 de julho, em comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Recorde-se que, no primeiro semestre de 2018, foram reconhecidos proveitos relativos às compensações de seguro resultantes dos incêndios florestais que afetaram as fábricas da Sonae Arauco em Portugal em outubro de 2017. Por outro lado, os resultados da Sonae Arauco refletem também condições de negócio mais desfavoráveis no primeiro semestre de 2019 face ao mesmo período do ano anterior", justifica a empresa.

A Sonae Arauco é o grupo detido a meias pela Sonae Indústria e pela chilena Arauco. A fábrica de painéis de aglomerado de Mangualde, controlada pela Sonae Arauco, ardeu parcialmente em outubro de 2017.

Já o volume de negócios consolidado atingiu no primeiro semestre deste ano 116,4 milhões de euros, um aumento de 4,1% face ao período homólogo do ano passado.

A contribuir para este aumento esteve o aumento dos preços médios de venda na América do Norte e a variação cambial positiva do dólar canadiano, sublinha o comunicado das contas da empresa que tem Paulo Azevedo como "chairman".





O EBITDA consolidado da Sonae Indústria ascendeu a 12,5 milhões de euros no período em análise, uma redução de 1,3 milhões de euros face ao mesmo semestre de 2018.