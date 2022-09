Sonae lança seguros de saúde e quer um milhão de clientes

A dona do Continente inicia um novo negócio em parceria com a Generali e a Advance Care. Seguros chegam em três modalidades, com a mais barata a custar 7,5 euros mensais. Objetivo passa por fazer um milhão de contratos em cinco anos.

