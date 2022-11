Sonae SGPS notifica Concorrência sobre controlo exclusivo da Nos SGPS

A Sonae SGPS notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da operação de concentração de empresas resultante do controlo exclusivo sobre a Nos e, indiretamente, sobre a Nos Comunicações, segundo um aviso do regulador da Concorrência, publicado esta quarta-feira.A Sonae, empresa-mãe do Grupo Sonae, controlada pela Efanor Investimentos, holding dos herdeiros de Belmiro de Azevedo, opera no setor dos negócios da distribuição de base alimentar e não-alimentar, imobiliário, prestação de serviços financeiros e comunicações eletrónicas e tecnologias de informação.Já a Nos desenvolve serviços de comunicações eletrónicas, audiovisuais e tecnologias de informação.O regulador vai agora analisar se dá luz verde ou se opõe à operação de concentração, consoante seja ou não suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou numa parte substancial do mesmo.